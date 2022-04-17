Son dakika haberleri! TSK'dan terör örgütü PKK'ya ağır darbe - Son Dakika
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Son dakika haberleri! TSK'dan terör örgütü PKK'ya ağır darbe

17.04.2022 12:32
Son dakika haberleri! TSK'dan terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunun 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunun 13 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Utku Şimşek

YORUMLAR
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MSB: Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini... Esed rejimi ile YPG/PKK'nın karşılıklı ablukası Rusya'nın arabuluculuğuyla gevşiyor Esed rejimi ile YPG/PKK'nın karşılıklı ablukası Rusya'nın arabuluculuğuyla gevşiyor

Milli Savunma Bakanlığı, Taciz, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! TSK'dan terör örgütü PKK'ya ağır darbe - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! TSK'dan terör örgütü PKK'ya ağır darbe - Son Dakika
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