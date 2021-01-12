Son dakika haberleri | TSK'den Libya Silahlı Kuvvetleri personeline "Üs Savunma Eğitimi"

Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Libya Silahlı Kuvvetleri personeline "Üs Savunma Eğitimi" verildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Libya Silahlı Kuvvetleri personeline "Üs Savunma Eğitimi" verildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya'da bulunan TSK personelinin, Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması için çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Son olarak Mehmetçik tarafından Libya Silahlı Kuvvetleri personeline "Üs Savunma Eğitimi" verildiği aktarıldı.

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