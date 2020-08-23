Son dakika haberleri! TTSO Başkanı Hacısalihoğlu'ndan Giresun'a başsağlığı mesajı - Son Dakika

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Giresun'un ilçelerinde meydana gelen sel ve heyelanda şehit olan askere ve hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Hacısalihoğlu, mesajında, selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, "Kayıp askerlerimiz ve vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklı şekilde bulunması için dua ediyoruz. Komşu ilimiz Giresun'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Giresun'un ilçelerinde meydana gelen sel ve heyelanda bir askerin şehit olduğu, 3 vatandaşında hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendiklerini vurgulayan Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"En büyük dileğimiz kayıp askerlerimizin ve vatandaşlarımızın sağlıklı şekilde bulunmasıdır. Devletimiz ilk andan itibaren yaraların sarılması için seferber oldu. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Bakanlarımız Süleyman Soylu ilk andan itibaren, daha sonrasında Bekir Pakdemirli ve Murat Kurum da sel bölgesine intikal etti. Kurtarma ekiplerimiz de gerek selden zarar gören vatandaşlarımızın tahliyesi gerekse kayıplarımızın bulunması için bölgede çaba sarf ediyor. Kayıplarımızın sağlıklı şekilde bulunması için dua ediyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kurtarma ekiplerimize de kolaylıklar diliyorum."