Son dakika haberleri... TTSO Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) müşterek meslek komiteleri toplantısı, koronavirüs tedbirleri nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, meslek komitelerinin sorunlarını kendilerine ilettiğini, kendilerinin buna çözüm aradıklarını belirtti.

Meslek komitelerinden gelen sorun ve çözüm önerilerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanalıyla gerekli bakanlıklara ilettiklerini ifade eden Hacısalihoğlu, "Pandemi sürecinin başından bu yana süreç iyi işledi ve birçok talebimizin çözümü için kanunlar çıkarıldı. Talep ve çözüm önerilerini sektörleriniz adına iletmeyi mutlaka sürdürün." dedi.

TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren de bir sonraki toplantılarını koronavirüsten kurtularak yüz yüze yapmayı istediklerini vurgulayarak, Yeni Ekonomi Programı'nın ülkeye, millete ve ekonomi dünyasına hayırlı olmasını diledi.

TTSO'nun faaliyetleri hakkında hazırlanan filmle meslek komitesi üyelerine bilgi verilen toplantı, meslek komitesi üyeleri Cevat Kara, Ali Yazıcı, Savaş Gedikoğlu, Ahmet Çebi ve Hayrullah Tan'ın konuşmalarının ardından sona erdi.