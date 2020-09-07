Son dakika haberleri | TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan roket yarışmasına katılan takımlara ziyaret Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri | TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan roket yarışmasına katılan takımlara ziyaret Açıklaması

Son dakika haberleri: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, Milli Teknoloji Hamlesinin güvenli bir şekilde hedefine doğru devam ettiğini belirterek, "Biz bu gençlerimizle hem kısa vadede 2023 yılına hem de orta ve uzun vadede 2053, 2071'e doğru devam edeceğiz.

Son dakika haberleri | TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan roket yarışmasına katılan takımlara ziyaret Açıklaması, System.String[]

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, Milli Teknoloji Hamlesinin güvenli bir şekilde hedefine doğru devam ettiğini belirterek, "Biz bu gençlerimizle hem kısa vadede 2023 yılına hem de orta ve uzun vadede 2053, 2071'e doğru devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, Mandal, öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini artırmayı ve kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan, bu yıl üçüncüsü düzenlenen TEKNOFEST Roket Yarışması'na katılan takımlara Tuz Gölü Hisar Atış alanında ziyaret gerçekleştirdi.

Mandal, montaj alanında hazırlıklarını sürdüren takımlardan çalışmaları hakkında teknik bilgiler aldı, takımların sorularını da cevapladı.

Daha sonra atış alanına geçen Mandal, burada fırlatma öncesi takımlarla birlikte geri sayım yaptı, takımların sevinçli ve hüzünlü anlarına eşlik etti.

Mandal konuya ilişkin yaptığı açıklamada, roket yarışlarının bu yıl üçüncüsünün gerçekleştiğine değinerek, yarışmaya başvuruların her yıl arttığını, bu yıl 516 takımın başvurduğunu belirtti.

Söz konusu sayının, salgın sürecinin ortaya çıkardığı güçlüklere rağmen çok güzel bir rakam olduğunu kaydeden Mandal, "Arkadaşlarımız, bu zor dönemde, Milli Teknoloji Hamlesi için buraya geldiler. Ülkemizin ihtiyaçları için biz her zaman varız diyorlar. Bu gerçekten heyecan verici." diye konuştu.

"Üniversitelerin yarışlara tek tek değil bir araya gelerek katılmaları önemli"

Mandal, roket yarışmasına bu yıl ilk olarak yüksek irtifa kategorisinin de eklendiğini belirterek, takımların kazanmalarının ötesinde, buraya kadar gelmiş olmalarının dahi önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

Her bir takımın kendi hikayesiyle yarışa geldiğini ifade eden Mandal, yarışmaya katılan herkesle aynı heyecanı yaşadığını kaydetti. Yarışmaya katılan takımları, ailelerini, üniversitelerini tebrik eden Mandal, "Milli Teknoloji Hamlemiz güvenli bir şekilde hedefine doğru devam ediyor. Biz bu gençlerimizle hem kısa vadede 2023 yılına hem de orta ve uzun vadede 2053, 2071'e doğru devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mandal, teknolojiyi sadece kullanmanın değil, tasarlamanın da çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bilim temelli teknoloji sürecinde, üniversitelerin yarışlara tek tek değil, bir araya gelerek katılmaları da önemli. Sadece bir üniversite değil, üç üniversite bir araya geliyor ve yarışa katılıyor. Bu bizim görmek istediğimiz, arzu ettiğimiz bir tablo. Bir üniversite hocası olarak benim hep tavsiye ettiğim bir hususun, burada gerçek uygulamasını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST, TÜBİTAK'ı görünür kıldı"

TÜBİTAK'ın geçmişte süreçlerini daha kapalı bir yapıda sürdürürken, 2018 yılından başlayarak yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyetlerini bir döneme bütünleştirdiğini ifade eden Mandal, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST, TÜBİTAK'ın kapılarını açtı. Elektrikli Araç Yarışları, İnsansız Hava Aracı Yarışları ve yeni kategoriler oluşturduk. Roket yarışlarını, ROKETSAN ile birlikte üç yıldır gerçekleştiriyoruz. Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasını da TEKNOFEST kapsamına aldık. Dolayısıyla öğrencilerimiz çalışmalarını bağımsız gruplar halinde değil, TEKNOFEST içinde yapıyorlar. 21 yarışmanın en az üçte birinde TÜBİTAK yer alıyor. Dolayısıyla biz kendimizi TEKNOFEST ile tamamen bütünleştirdik."

Mandal, TEKNOFEST aracılığıyla, TÜBİTAK'ın daha görünür olduğuna işaret ederek, kurumun neler yaptığının, hem Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi için hem de ülkemizin ihtiyacı olan kritik bilginin üretilmesi noktasında yer aldığının gösterilmeye çalışıldığını kaydetti.

TEKNOFEST'e geçen yıl 1 milyon 720 bin kişinin katıldığını anımsatan Mandal, bunun inanılmaz bir rakam olduğunu, dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivalinin TÜBİTAK'a da bir değer kattığını ifade etti.

Mandal, TÜBİTAK'ın çalışmalarının TEKNOFEST ile dar bir kapsamdan çıkarak uluslararası kitlelere aktarılabildiğini ifade ederek, "TÜBİTAK, TEKNOFEST ile birlikte kendini çok daha kuvvetlendirdi ama aynı zamanda sorumluluğu da arttı. O yüzden TEKNOFEST'te yer almaktan çok memnunuz. Salgın sürecinin güçlüklerine rağmen tüm yarışlarda varız. Ben de mümkün olduğunca genç arkadaşlarımızın yanında olmaya, onlara moral ve motivasyon vermeye çalışıyorum. Aynı zamanda onlardan aldığımız geri dönüşlerle de gelecekte yarışmalarımızı nasıl tasarlamalıyız konusunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Alçak, orta, yüksek irtifa olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilen yarışmada 82 takım finalist olmaya hak kazandı. Tuz Gölü Hisar Atış alanında 13 Eylül tarihine kadar sürecek olan Roket Yarışması'nın sponsorluğunu ise TÜBİTAK SAGE ve Roketsan yapıyor.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 18:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan roket yarışmasına katılan takımlara ziyaret Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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