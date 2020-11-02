Son dakika haberleri | TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen kit Kovid-19'u 10 dakikadan kısa sürede saptayacak - Son Dakika

Son dakika haberleri | TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen kit Kovid-19'u 10 dakikadan kısa sürede saptayacak

02.11.2020 11:07
Son dakika haberleri | TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen kit Kovid-19'u 10 dakikadan kısa sürede saptayacak, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Erzurum'da, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle geliştirilen proje ile üretilen Viral RNA izolasyon kitleri, işlem süresini 10 dakikanın altına düşürerek Kovid-19'un teşhisinde zaman kazandıracak.

Erzurum'da, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle geliştirilen proje ile üretilen Viral RNA izolasyon kitleri, işlem süresini 10 dakikanın altına düşürerek Kovid-19'un teşhisinde zaman kazandıracak.

Atatürk Üniversitesi Teknokent yerleşkesinde çalışma yapan Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) görevli 3 akademisyen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı TÜBİTAK ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle 2018 yılında "EcoTech Biyoteknoloji" isimli firma kurdu.

Bu firma ile 50'ye yakın ürünün üretimini yapan akademisyenler, yurt içinde 50'den fazla üniversitenin yanı sıra birçok ülkeye satışını gerçekleştirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin başlamasıyla harekete geçen akademisyenler, "Kovid-19 tanısı için Viral RNA kiti üretimi ve kapasite artırımı" başlıklı proje ile TÜBİTAK'a başvurarak gerekli desteği alıp çalışmalarını hızlandırdı.

ETÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Ömer Faruk Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Viral RNA izolasyon kiti geliştirmek için çalışmalara başladıklarını ve yakın bir zamanda bu kitin satışlarını gerçekleştireceklerini söyledi.

Yurt içi ve dışından gelecek taleplere cevap vereceklerini belirten Karataş, "Kovid-19 süreciyle TÜBİTAK'a başvuru yaptık ve 'Kovid-19 tanısı için Viral RNA izolasyon kiti üretimi ve kapasite artırımı' isimli projemize destek aldık. Şu anda bu tanı için kullanılacak kitin üretilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yurt içi ve yurt dışından gelen taleplere cevap vermek adına oldukça hızlı şekilde çalışmaları tamamlayıp, kitin üretimini çok yakın zamanda gerçekleştirerek satışına başlayacağız." diye konuştu.

Kit sayesinde Kovid-19 tanı süresi kısalacak

Karataş, üzerinde çalıştıkları kitlerdeki izolasyon süreçlerinin az olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Kovid-19 tanısı temel olarak PCR temelli kitlerle gerçekleştiriliyor. Halihazırda satışını yaptığımız RNA izolasyon kitimiz farklı örneklerden RNA izolasyonu yapmak amacıyla yaygın şekilde kullanılıyor. Bu kiti Kovid-19 tanısı için Viral RNA izolasyonu gerçekleştirecek şekilde yeniden dizayn ettiğimizde işlem süresi 10 dakikanın altına inecek ve tanı süresi oldukça kısalmış olacak. Yaklaşık yarım saat süren izolasyon süresini 10 dakikanın altına kadar indirerek hastalık için önemli olan tanı süresinin kısaltılmasına katkı yapacağımızı düşünüyoruz. Bu kitin, hızının yanı sıra veriminin de oldukça yüksek olduğunu düşünüyoruz."

Yapılan çalışmalarda büyük oranda başarı yakaladıklarını dile getiren Karataş, şöyle devam etti:

"Kovid-19 tanısında kullanılabilecek Viral RNA izolasyon kitine yönelik yaptığımız çalışmalarda, yüzde 90'ın üzerinde başarı oranı yakalayacağımızı söyleyebilirim. Bu kit ve diğer birçok ürünümüz ile alakalı öncelikle yurt dışından talepler aldık, benzer şekilde yurt içinden de talep alacağımızı ümit ediyoruz. Biz bu projeye sadece Kovid-19 özelinde bakmıyoruz çünkü ürettiğimiz ürünler ne kadar kaliteli olursa o kadar çok talep göreceğini bildiğimiz için Ar-Ge çalışmalarımızı, yenilikçi ve yüksek kaliteli ürünler üretme odağında sürdürme gayreti içerisindeyiz."

Kovid-19 tanısı için geliştirilen kit beğeni toplayacak

Karataş, daha önce ürettikleri çeşitli ürünlerin satışını yaptıklarını belirterek, "Daha önce ürettiğimiz ürünlerin birçok üniversiteye satışını yaptık ve onlardan olumlu dönüşler aldık. Çok uygun fiyat olmasına rağmen yurt dışından ithal edilen ürünlerle karşılaştırıldığında çok yüksek kalitede ürün olduğu yönünde dönüşler aldık. Biz Kovid-19 tanısında kullanılabilecek Viral RNA izolasyon kitinin de yüksek kaliteli ürün olduğu için beğeni toplayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

araştırma, Karataş, Erzurum, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen kit Kovid-19'u 10 dakikadan kısa sürede saptayacak - Son Dakika


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