Son dakika haberleri | TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Getirilen destekler, hayvancılık üretiminin artırılmasına büyük ivme kazandıracak" - Son Dakika

Son dakika haberleri | TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Getirilen destekler, hayvancılık üretiminin artırılmasına büyük ivme kazandıracak"

21.05.2021 09:43
Son dakika haberleri | TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik:

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Büyükbaş ve Küçükbaş İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Karar'ının Resmi Gazete'de yayımlanarak ülke hayvancılığının desteklenmesine devam edildiği ve...

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Büyükbaş ve Küçükbaş İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Karar'ının Resmi Gazete'de yayımlanarak ülke hayvancılığının desteklenmesine devam edildiği ve getirilen bu destekler ile hayvancılık üretiminin artırılmasının büyük ivme kazandırılacağını söyledi.

Başkan Çelik, yayımlanan bu karar kapsamında, işletmesi en az bir yıldır aktif olan, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere, büyükbaş hayvanlar için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş hayvanlar için ise en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır veya ağıl yapımı, kapasite artırımı veya iyileştirilmesi; hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine alet ve ekipman alımları için 2021 yılında hibe desteği verileceğini ifade etti. Hayvancılık yapan yetiştiricilerin modern ahır ve ağıllarda, ihtiyacı olan alet ve ekipmanlar ile üretimlerini sürdürmelerinin önünün açılması, yetiştiricilerin kırsal alana dönüşü veya kırsal alanda konuşlanmasının sağlanması açısından ihtiyacı olan finansmanın Ziraat Bankası aracılığıyla üreticilere verileceğini ve yatırımların yüzde 50'si oranında hibe desteği uygulanacağını, uygulamaya ilişkin esasların ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirleneceğini söyleyen Çelik, çıkarılan kararname ile belirlenen kapasite sınırlamalarıyla, özellikle küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık üretimi yapan küçük aile işletmelerinin desteklenmesinin hedef alındığını belirtti.

"Ülkemiz tarım ve hayvancılığının gelişmesi ve üretimin artırılması için yetiştiricilerin desteklenmesi çok önemli"

İşletmelerin desteklenmesinin önemini vurgulayan Çelik, "Küçük aile işletmelerinin desteklenmesi ile daha çok sayıda yetiştirici hibe desteklerinden yararlanacak, verilen destekler ile yetiştiriciler daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda üretimlerini gerçekleştirerek daha çok verim artışlarına ve daha fazla kazanç elde etmelerine katkı sağlanacaktır. Ülkemiz tarım ve hayvancılığının gelişmesi ve üretimin artırılması için yetiştiricilerin desteklenmesi çok önemli. Böylelikle üreticilerin emeklerinin karşılığını almaları yanında tüketicilerin de daha uygun fiyatlarla, güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşma imkanlarına kavuşmalarının sağlanacak. Bu yönde Sayın Cumhurbaşkanımızdan yetiştiriciler olarak çok büyük destek görüyoruz. Çıkarılan bu Kararname ile Cumhurbaşkanımız yetiştiricilerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye yetiştiricilerimiz adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Son dakika haberleri | TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: Getirilen destekler, hayvancılık üretiminin artırılmasına büyük ivme kazandıracak

Nihat Çelik, Damızlık, Türkiye, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: 'Getirilen destekler, hayvancılık üretiminin artırılmasına büyük ivme kazandıracak' - Son Dakika Ekonomi


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