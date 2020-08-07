Son dakika haberleri... TÜDKİYEB: Nüfus başına bir küçükbaş hayvan hedefine yaklaşıyoruz

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Küçükbaş sayısı 55 milyonu aştı; nüfus başına bir küçükbaş hayvan sayısı hedefine adım adım yaklaşıyoruz" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıklanan "Hayvansal Üretim İstatistikleri" verilerine göre, büyükbaş hayvan sayısı yılın ilk yarısında yüzde 4.2 artarak 18 milyon 615 bin başa, aynı dönemde küçükbaş hayvan sayısı da yüzde 13.6 artarak 55 milyon 63 bin başa yükseldi.

Türkiye genelinde, 2009-2020 döneminde koyun sayısının 21.7 milyondan 42.7 milyona, keçi sayısının 5.1 milyondan 12.35 milyona ulaştığına işaret eden Çelik, koyunların 39 milyon 56 bin başının yerli, 3 milyon 656 bin başının merinos, keçilerin 12 milyon 88 bin başının kıl keçisi, 262 bin başının tiftik keçisinden oluştuğunu, özellikle yün sanayine hammadde sağlayan merinos koyunu sayısındaki 580 bin başlık artışın önemli olduğuna dikkati çekti.

Tarım ve hayvancılıkta genç nüfusun en önemli unsurlardan biri olduğunu, genç nüfusu tarımda tutabilmek için kır ile kent arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıkların giderilmesi, genç nüfusa yönelik desteklerin artırılması gerektiğine işaret eden Çelik, bunlar yapıldığında destekler artırılarak devam ettirildiğinde yetiştiricinin rahatlıkla küçükbaş hayvan sayılarını da hayvansal ürün üretimini de çok daha ileri rakamlara taşıyacağını, küçükbaş hayvancılıktan elde edilen gelire milyarlarca liralık gelir ekleyeceğini vurguladı. (Fotoğraflı)