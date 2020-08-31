İzmir 'in Ödemiş ilçesinde, sünnet düğünü sonrası yapılan konvoydan açılan ateş sonrası evinin balkonunda oturan 5 yaşındaki Neriman Bulut yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bulut, tedavisi sonrası taburcu edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi 5 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Çıkarıldıkları mahkemece K.A, İ.B, S.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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