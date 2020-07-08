Son dakika haberleri... Tüfekle vurulan karaca öldü

Son dakika haberi: BARTIN'ın Ulus ilçesinde, tüfekle vurulan karaca öldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti

Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim

Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı

"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap

Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti

Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı

Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı

Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü

Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü

Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı

Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim

Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar

Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubendini teknik heyet getirse de takmadı

Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti

Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti