Tuğba, kayınpederinin silahlı saldırısından canını zor kurtardı - Son Dakika
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Tuğba, kayınpederinin silahlı saldırısından canını zor kurtardı

17.02.2021 09:43
Tuğba, kayınpederinin silahlı saldırısından canını zor kurtardı

Tuğba, kayınpederinin silahlı saldırısından canını zor kurtardıMERSİN'de Tuğba T. (37), 2 yaşındaki oğlu T.M.T. ile araçla giderken eşinin husumet yaşadığı kayınpederi ve kardeşlerinin silahlı saldırısına uğradı.

Tuğba, kayınpederinin silahlı saldırısından canını zor kurtardı

MERSİN'de Tuğba T. (37),  2 yaşındaki oğlu T.M.T. ile araçla giderken eşinin husumet yaşadığı kayınpederi ve kardeşlerinin silahlı saldırısına uğradı. Aracına yüzlerce saçma isabet eden Tuğba T., can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirterek, gözaltına alınıp serbest bırakılan şüphelilerin tutuklanmasını istedi.

Olay, 12 Şubat günü saat 20.00 sıralarında merkez Toroslar ilçesinde meydana geldi. 2 yaşındaki oğlu T.M.T. ile hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını yayla evinde geçirmek için ilçeye bağlı Çavuşlu Mahallesi'ndeki evinden çıkan Tuğba T., yolda, eşinin husumet yaşadığı kayınpederi ve kayınbiraderlerinin saldırısına uğradı. Önü kesilen Tuğba T., aracının hızını arttırıp kaçtı. Ancak bu sırada şüpheliler, arkasından av tüfeği ile 3 el ateş etti.

Şüpheliler, peşine düştükleri Tuğba T.'nin aracını Çamlıdere köyü mevkiinde bu defa çarparak durdurdu. Aşağı inen 3 kişi, sopalarla araca vurmaya başladı. Bu sırada kayınpeder E.T. (60), av tüfeği ile 2 el ateş etti. Büyük korku yaşayan ve şans eseri arka koltukta oturan oğlu ile olaydan yara almadan kurtulan Tuğba T., kaçıp jandarmadan yardım istedi. Bunun üzerine ekipler, E.T. ile oğulları T.T. (29) ve H.T. (37) ile yanlarındaki H.İ.S.'yi (33) gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Günlerdir gözüne uyku girmediğini ve can güvenliğinin kalmadığını dile getiren Tuğba T., "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evimden çıkıp yaylaya doğru gidiyordum. Bu sırada kayınbiraderim arabayla önüme doğru kırdı. Kaçarken arkamdan üç el ateş etti. Geri dönerken arabama çarpıp durdurdular. Arabada çocuğumun olduğunu söylememe rağmen ellerindeki sopalarla araca vurdular. Bu sırada kayınpederim koşarak geldi, tüfekle içeriye doğru ateş etti. Olayın şokunu atlatıp oradan kaçtım. Karakola gidip şikayetçi oldum" dedi.

'TUTUKLANMALARI İÇİN ÖLMEM Mİ GEREKİYOR?'

Şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki gösteren Tuğba T., "Benim ve arkada oturan oğlumun canına kastettiler. Canımızı zor kurtardık. Bu şahsılar dışarıda ellerini kollarını sallayarak geziyorlar" diye konuştu.

'TASARLANMIŞ BİR SALDIRI'Ailenin avukatı Şükran Bilgiç Mucan ise şüphelilerin serbest bırakılmasına bir anlam veremediklerini belirterek, "Müvekkilimi takip edip, yoluna kesiyorlar. Araç, tüfekle çapraz ateş altına alınıyor. Araca yüzlerce saçma isabet ediyor. Bu, tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs olayıdır. Hem kadına hem de çocuğa karşı işlenen bir suç. Bu katalog suç kapsamındadır. Olayın şokunu hala üzerimizden atmış değiliz. Kişilerin tutuklanması talebinde bulunacağım" dedi.

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Havaya ateş etti yakalandı Havaya ateş etti yakalandı
Kaynak: DHA

Av Tüfeği, Toroslar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuğba, kayınpederinin silahlı saldırısından canını zor kurtardı - Son Dakika

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