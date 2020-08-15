Son dakika haberleri | Tuğla yüklü kamyon kasası otomobilin üstüne devrildi 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Tuğla yüklü kamyon kasası otomobilin üstüne devrildi 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Tuğla yüklü kamyon kasası otomobilin üstüne devrildi: 1 ölü, 3 yaralı İZMİR'in Balçova ilçesinde, tuğla yüklü kamyonla çarpışıp, kasasının devrildiği otomobildeki Bora Beycioğlu (16) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri | Tuğla yüklü kamyon kasası otomobilin üstüne devrildi 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Tuğla yüklü kamyon kasası otomobilin üstüne devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
İZMİR'in Balçova ilçesinde, tuğla yüklü kamyonla çarpışıp, kasasının devrildiği otomobildeki Bora Beycioğlu (16) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında, İzmir- Çeşme yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 45 TV 766 plakalı kamyon, Kadir Beycioğlu yönetimindeki 35 KG 8049 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bariyere sıkışan otomobilin üstüne tuğla yüklü kamyonun kasası devrildi. Kazada otomobildeki Bora Beycioğlu yaşamını yitirdi, Kadir Beycioğlu, Hülya Çilem ve Öykü Beycioğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Savcının incelemesinin ardından otomobilde sıkışan Bora Beycioğlu'nun cesedi itfaiye ekiplerince çıkarılarak, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Bora Füzesi, Balçova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 01:15

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Tuğla yüklü kamyon kasası otomobilin üstüne devrildi 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Artan vakalar sonrası Mehmet Ceyhan, yeni önerilerini sıraladı: 28 gün sokağa çıkma yasağı olmadı bari bu 6 maddeyi yapalım Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor Son Dakika: Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak: Götze transferinden vazgeçtik Meral Akşener, tartışmalara son noktayı koydu: Cumhur İttifakı'nda yer almamız mümkün değil Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı Okan Buruk'tan Fenerbahçeli Muriqi'ye övgü dolu sözler: Türkiye'nin en iyisi Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki Türk hackerlar, Yunan bakanlığın sitesini hackledi: Oruç Reis'e yaptığınız her saldırıya internet üzerinden yanıt vereceğiz Balıkesir'de plajlara dadanan 5 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi Doğu Akdeniz gerginliğinde Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan, AB'den beklediğini bulamadı Barcelona'nın savunma oyuncusu Samuel Umtiti, koronavirüse yakalandı Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi 4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı         
18:54
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü         
18:13
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur         
17:50
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastım yoktu         
17:42
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor         
17:24
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi         
16:34
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu         
15:40
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi         
15:17
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı         
15:04
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp         
14:39
Muhabirin Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu         
14:05
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti         
13:22
Son Dakika: Galatasaray'ın ardından Trabzonspor'da da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif sonuçlandı Son Dakika: Galatasaray'ın ardından Trabzonspor'da da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif sonuçlandı         
13:17
Esed rejimi zorunlu askerliği reddeden 100 kişiyi mayın tarlasına sürdü: 8 ölü Esed rejimi zorunlu askerliği reddeden 100 kişiyi mayın tarlasına sürdü: 8 ölü         
12:51
Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı         
12:48
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı         
12:09
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş         
12:03
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı         
12:02
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı         
11:52
Biletsiz bindiği uçaktan yaka paça dışarıya atıldı! Kamera anbean kaydetti Biletsiz bindiği uçaktan yaka paça dışarıya atıldı! Kamera anbean kaydetti         
11:52
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı         
11:26
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu         
10:12
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı         
10:00
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "İlk cevabı aldılar" sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var         
09:59
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı         
09:53
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada         
08:45
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek         
08:33
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı         
08:25
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi         
07:58
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi         
07:58
İstanbul'da maganda, kadın sürücüye ve aracına saldırdı İstanbul'da maganda, kadın sürücüye ve aracına saldırdı         
02:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2020 01:43:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Tuğla yüklü kamyon kasası otomobilin üstüne devrildi 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei