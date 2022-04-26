TÜGVA Temsilciliğine saldırı düzenleyen teröristin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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TÜGVA Temsilciliğine saldırı düzenleyen teröristin görüntüleri ortaya çıktı

26.04.2022 21:18

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği önüne 21 Nisan'da el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y'nin, olay yerini terk ettikten sonra güvenlik kameralarınca çekilen görüntüleri ve fotoğrafları ortaya çıktı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği önüne 21 Nisan'da el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y'nin, olay yerini terk ettikten sonra güvenlik kameralarınca çekilen görüntüleri ve fotoğrafları ortaya çıktı.

Görüntülerde terörist B.Y'nin önce merdivenden indiği, daha sonra elinde poşetle sokakta yürüdüğü, ardından bir markete girdiği görülüyor. B.Y'nin bu süre içerisinde kıyafetlerini de değiştirdiği görüntülere yansıyor.

B.Y. hakkındaki tespitler

İstanbul'da yaşadığı belirlenen B.Y'nin, 2019-2020 arasında farklı tarihlerde 3 kez Irak sınırındaki Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan çıkış-giriş yaptığı tespit edildi. B.Y'nin, 6-11 Aralık 2021'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da bulunduğu ortaya çıktı.

Ayrıca B.Y'nin babası K.Y'nin 2009'da terör örgütü PKK propagandası yapmaktan tutuklandığı, 2011'de tahliye edildiği, cezaevinde kaldığında açlık grevi eylemi gerçekleştirdiği belirlendi.

B.Y'nin ağabeyi M.Y'nin de 2002'de PKK içerisindeki faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı, cezaevinde kaldığı dönemde açlık grevi eylemlerine katıldığı tespit edildi.

TÜGVA Temsilciliğine saldırı düzenleyen teröristin görüntüleri ortaya çıktı
TÜGVA Temsilciliğine saldırı düzenleyen teröristin görüntüleri ortaya çıktı

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Gaziosmanpaşa, TÜGVA, Nisan, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜGVA Temsilciliğine saldırı düzenleyen teröristin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜGVA Temsilciliğine saldırı düzenleyen teröristin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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