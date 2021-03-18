Son dakika haberleri: TÜİK, 2019-2020 dönemi bitkisel ürün denge tablolarını açıkladı

Türkiye'nin toplam tahıl ürünlerinde 2019-2020 piyasa döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 87,8 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019-2020 dönemine ilişkin "bitkisel ürün denge tabloları"nı açıkladı.

Buna göre, toplam tahıl ürünlerinde yeterlilik derecesi söz konusu dönemde yüzde 87,8 oldu. Bu ürün grubunda en büyük paya sahip buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 89,5, yem sanayisinin en önemli girdilerini oluşturan arpanın yüzde 94,8, mısırın yüzde 75,5, soyanın yeterlilik derecesi yüzde 4,7 olarak kayıtlara geçti.

Meyveler ve içecek bitkilerinde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 617,9 ile incirde gerçekleşti. Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamında kendine yeterliliğin olduğu görüldü. Toplam çay arzının büyük bir kısmı yerli üretimden karşılanırken, bu üründe yeterlilik derecesi yüzde 95,5 olarak belirlendi.

Toplam sebze ürünlerinde, yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 107,2 oldu. Sebzelerde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 117,7 ile havuçta olurken, kuru soğanda yüzde 113,1, sakız kabakta ise yüzde 111,6 olarak gerçekleşti.

Sert kabuklu meyvelerde, en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 563,9 ile fındıkta gerçekleşti. Sert kabuklular grubunda yer alan ve yeterlilik tespit edilen diğer ürünler ise yüzde 120,9 ile kestane ve yüzde 116,6 ile Antep fıstığı oldu.

Turunçgiller

Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamında kendine yeterliliğin olduğu görüldü. Greyfurtun yeterlilik derecesi yüzde 424,9'u bulurken, bu oran mandalinada yüzde 232,8, limonda yüzde 179,8 ve portakalda yüzde 147,1 olarak hesaplandı.

Kuru baklagiller

Kuru baklagillerden yeterlilik derecesi en yüksek ürünün yüzde 127,5 ile nohut olduğu belirlendi. Yeşil mercimeğin yeterlilik derecesi yüzde 85,3 olarak kaydedildi.

Yağlı tohumlar ürün grubundan pamukta yeterlilik derecesi yüzde 104,8, kolzada yüzde 95,1 ve ayçiçeğinde yüzde 60,1 düzeyinde hesaplandı.

Şekerin yeterlilik derecesi ise yüzde 98,9 olarak gerçekleşti.