Yurt içi üretici fiyatları Eylül 'de aylık bazda yüzde 2.65 arttı ve yıllık üretici enflasyonu, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 2.45 düzeyinden, yüzde 14.33'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarındaki dokuz aylık artış 13.44'ü bulurken, 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 7.71'e geriledi. TÜİK verilerine göre, sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 16.87, imalatta yüzde 15.52 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2.62 azalış ve su temininde yüzde 13.25 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 17.91, dayanıklı tüketim malında yüzde 19.72, dayanıksız tüketim malında yüzde 12.74, sermaye malında yüzde 21.09 artış; enerjide yüzde 4.23 azalış olarak gerçekleşti.Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 2.29, imalatta yüzde 2.83, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0.19 ve su temininde yüzde 1.96 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 3.63, dayanıklı tüketim malında yüzde 2.63, dayanıksız tüketim malında yüzde 1.75, sermaye malında yüzde 2.90 artış; enerjide yüzde 0.01 azalış olarak gerçekleşti.Yıllık en fazla azalış; yüzde 13.73 ile tütün ürünleri, yüzde 12.77 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2.62 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme olarak gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 46.21, diğer mamul eşyalar yüzde 32.35, ana metaller yüzde 25.87 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık azalış; yüzde 1.66 ile kok ve rafine petrol ürünleri alt sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller yüzde 5.74, ham petrol ve doğal gaz yüzde 5.69, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 4.49 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. (Grafik - Tablo)

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