Son dakika haberleri | Tüm araçlardaki yolcuların ateşleri ölçülüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Tüm araçlardaki yolcuların ateşleri ölçülüyor

Bir son dakika haberine göre Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde korona virüs (Covid-19) denetimleri gece gündüz devam ediyor.

Son dakika haberleri | Tüm araçlardaki yolcuların ateşleri ölçülüyor, System.String[]

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde korona virüs (Covid-19) denetimleri gece gündüz devam ediyor.

Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirleri sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sıkı bir şekilde denetliyorlar. Gölpazarı'nın giriş ve çıkışlarında Gölpazarı İlçe Jandarma ekipleri tarafından seyahat edenlerin ateşi ölçülüp, araçlarda sosyal mesafeye uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor. Bu durum karşısında sürücüler memnuniyetini dile getirerek, jandarma ekiplerine teşekkür ettiler. - BİLECİK

Güvenlik güçleri, Koronavirüs, Gölpazarı, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 17:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Tüm araçlardaki yolcuların ateşleri ölçülüyor - Son Dakika

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