Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde korona virüs (Covid-19) denetimleri gece gündüz devam ediyor.
Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirleri sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sıkı bir şekilde denetliyorlar. Gölpazarı'nın giriş ve çıkışlarında Gölpazarı İlçe Jandarma ekipleri tarafından seyahat edenlerin ateşi ölçülüp, araçlarda sosyal mesafeye uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor. Bu durum karşısında sürücüler memnuniyetini dile getirerek, jandarma ekiplerine teşekkür ettiler. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 17:46 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Tüm araçlardaki yolcuların ateşleri ölçülüyor - Son Dakika