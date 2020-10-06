Son dakika haberleri: TÜMFED'den İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ziyaret - Son Dakika

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu (TÜMFED) heyeti, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TÜMFED Başkanı Selami Aykut, TÜMFED Teşkilat Başkanı Mehmet Polat ve TÜMFED Kadın Kolları Başkanı Nadiye Polat, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Zafer Aktaş'ı makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Aykut, İstanbul muhtarların her zaman emniyet teşkilatının yanında olduğunu belirterek, "Muhtarlar olarak İstanbulumuzun huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele noktasında seve seve her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.