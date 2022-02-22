Son dakika haberleri: Tunceli'de 1 kilo 390 gram esrar maddesi ele geçirildi; 3 gözaltı - Son Dakika

TUNCELİ'de polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 1 kilo 390 gram esrar maddesi ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik çalışma yaptı. Yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 1 kilo 390 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobildeki 3 şüpheli emniyete götürüldü.