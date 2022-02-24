Son dakika haberleri: Tunceli'de 57 yaşındaki kadını öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika

Tunceli'nin Hozat ilçesinde 2019 yılında hayvanlarını otlatmaya giden 57 yaşındaki Sakine Oğuz'u tabancayla öldürdüğü iddia edilen M.C.A. müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık M.C.A, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Maktulün ailesi ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasının okunmasının ardından kararı açıklayan hakim, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 7 yıl hapis cezası verildiğini bildirdi.

Olayın geçmişi

Tunceli'nin Hozat ilçesindeki Geçimli köyüne bağlı Yazı mezrasında oturan Sakine Oğuz (57), 16 Mayıs 2019'da Meşelik Mezrası'nda hayvan otlatmaya gittiği kırsal alanda ölü bulunmuştu. Oğuz'un Hozat Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ateşli silahla vurulduğu belirlenmişti. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi M.C.A, Oğuz'u kendisini silah taşırken gördüğü için iki el ateş açarak öldürdüğünü iddia etmiş ve tutuklanmıştı.