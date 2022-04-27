Son dakika haberleri! Tunceli'de bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Tunceli'nin Pertek ilçesinde bir kişi, evinde karnından tüfekle vurulmuş şekilde ölü bulundu.

Olay, Pertek ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçede kuaförlük yapan 35 yaşındaki Hıdır Yücesoy evinde karnından vurulmuş şekilde ölü bulundu. Aile bireylerinin 112 ve polis ekiplerine haber vermesi üzerine eve giden ekipler, Yücesoy'un öldüğünü tespit etti. Yanında pompalı tüfek bulunan Yücesoy'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ