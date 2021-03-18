Son dakika haberleri... Tunceli'de Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Tunceli'de Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü
18.03.2021 12:23
Son dakika haberi: Tunceli'de Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.
Tunceli'de Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.
Tunceli Valiliği önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na Vali Mehmet Ali Özkan tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törenin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda program devam etti. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı programda, şiirler okundu ve dinleti gerçekleştirildi.
Programlara Vali Özkan'ın yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, vali yardımcıları, kurum amirleri, askeri erkan ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. - TUNCELİ
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