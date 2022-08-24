Son dakika haberleri | Tunceli'de çığ tünelinde otomobiller çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Tunceli'de çığ tünelinde otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

24.08.2022 13:37
Son dakika haberleri | Tunceli'de çığ tünelinde otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika haber: Erzincan yolunda, çığ tünelinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Erzincan yolunda, çığ tünelinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Tunceli-Erzincan yolunun 40'ıncı kilometresinde bulunan çığ tünelinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 24 DK 249 plakalı otomobil ile 01 TM 966 araç, tünelde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 01 TM 966 plakalı otomobil, ters döndü. Kazada her 2 araçtaki 4 kişi, yaralandı. Yol, ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Otomobillerin çekici ile kaldırılmasının ardından yol, tekrar trafiğe açıldı.


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Kaynak: DHA

Erzincan, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Tunceli'de çığ tünelinde otomobiller çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Tunceli'de çığ tünelinde otomobiller çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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