Son dakika haberleri! TUNCELİ'DE ÇİĞDEM, NERGİS VE KARDELEN ÇİÇEKLERİNİN GÖRSEL ŞÖLENİ - Son Dakika

MUNZUR Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri ve birçok şelaleyi içinde bulunduran Tunceli'ye 70 kilometre uzaklıkta çevresi Munzur Dağları'yla çevrili, düz ovaya kurulu olan Ovacık ilçesinde çetin geçen bir kışın ardından bahar yüzünü gösterdi. İlçeye bağlı Yeşilyazı köyü mevkiindeki bir tarlada açan çiğdem, nergis, kardelen, nevruz ve bataklık çiçeklerinin renk cümbüşü göz alıcı güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Baharın müjdecisi olarak bilinen çiçekler yöredeki fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı haline geldi.

Çetin geçen kışın ardından bahar, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yüzünü göstermeye başladı. Karların eridiği alanlarda açan çiğdem, nergis, kardelen ve nevruz çiçekleri kartpostallık manzaralar oluşturdu.

'BURADA ADETA RENK CÜMBÜŞÜ VAR'

İlkbaharın gelişiyle açmaya başlayan çiçeklerin doğaya renk kattığını belirten Vedat Coşkun, "Havaların açmasıyla birlikte Munzur dağları eteğinde sümbül, nergis, çiğdem ve kar çiçekleri bir arada açtı ve adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bizler de Tunceli merkezden gelerek bu renk cümbüşünü fotoğrafladık ve insana huzur veren bahar tonlarının keyfini çıkardık" dedi.

ÖZER: BU GÜZELİM DOĞA KİRLETİLMESİN

Fotoğraf sanatçısı Kemal Özer ise, Tunceli'nin dört mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek "Tunceli'nin her tarafı çok güzel ve hangi zamanda hangi çiçeklerin hangi bölgede açacağını biliyoruz. Bu vakitte Ovacık ovasının da çiçeklerİ açıyor. Burada harika görüntüler var. Bizler de bu anları fotoğrafladık. İnsanlar bu bölgeye gezmek için geldiklerinde lütfen bilinçsizce buraları kirletmesin. Bu güzelim doğanın hiçbir zaman kirlenmesini istemeyiz" diye konuştu.