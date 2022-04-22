Son dakika haberleri: Tunceli'de Eren Kış-23 operasyonlarında 3 sığınak imha edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Tunceli'de Eren Kış-23 operasyonlarında 3 sığınak imha edildi

22.04.2022 22:56
Son dakika haberleri: Tunceli'de Eren Kış-23 operasyonlarında 3 sığınak imha edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Tunceli'de devam eden Eren Kış-23 (Mercan Dağları) operasyonları çerçevesinde 3 sığınak imha edilirken, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'de devam eden Eren Kış-23 (Mercan Dağları) operasyonları çerçevesinde 3 sığınak imha edilirken, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eren Kış-23 (Mercan Dağları) operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli kırsalında son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 3 sığınak içerisinde; 2 adet EYP düzeneği, 5 top sera naylonu, 1 adet sırt çantası, 2 adet battaniye, 6 adet uyku tulumu, 150 metre sera naylonu, 2 adet panço, 5 adet palaska ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

(Ercan Topaç - İHA)

Son dakika haberleri: Tunceli'de Eren Kış-23 operasyonlarında 3 sığınak imha edildi
Son dakika haberleri: Tunceli'de Eren Kış-23 operasyonlarında 3 sığınak imha edildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Tunceli'de Eren Kış-23 operasyonlarında 3 sığınak imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Tunceli'de Eren Kış-23 operasyonlarında 3 sığınak imha edildi - Son Dakika
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