Son dakika haberleri! Tunceli'de kadınların ürettiği maskeler vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor - Son Dakika

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kadınlar tarafından üretilen maskeler, vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

Çemişgezek Kaymakamlığı ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle salgına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, usta öğretici 8 kadın maske üretimine başladı.

Malzemesi hayırseverler tarafından temin edilen maskeleri yapmak için gayret ve özveriyle çalışan kadınlar, son 3 ayda yaklaşık 50 bin maske üretti.

Üretilen binlerce maske, 7 bin 877 nüfuslu ilçenin vatandaşlarına beşerli paketler halinde ücretsiz dağıtılıyor.

Kaymakam Mehmet Güder, yaptığı açıklamada, salgının yayılmasını önlemek için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Üç ay gibi kısa bir sürede hayırseverlerin de malzeme desteğiyle iyi bir üretim rakamına ulaştık. İlçemizin en ücra köşesinde yaşayan hemşerilerimize kadar maskelerimizi ücretsiz ulaştıracağız." dedi.