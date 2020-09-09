Son dakika haberleri... Tunceli'de kırmızı ve gri listedeki 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında yürütülen Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu'nda kırmızı ve gri listedeki 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında emniyet, jandarma ve MİT Bölge Müdürlüğünün ortak istihbari çalışmaları neticesinde İl Jandarma Komutanlığının başarılı operasyonu ile 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terör arananlar kırmızı listede bulunan ve 10 milyon TL'ye kadar ödülle aranan sözde TKP/ML-TİKKO siyasi komiseri "Nubar" kod adlı Erol Volkan İldem olduğu, diğer teröristin ise 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede bulunan "Roza" kod adlı Fadime Çakıl olduğu tespit edildi. Operasyon bölgesinde 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet el bombası, 2 adet şarjör, 1 adet güneş paneli, 45 adet pil, 4 adet şemsiye, 2 adet küçük tüp, 6 çift mekap ayakkabı, 3 adet terörist kıyafeti, 50 kg un, 30 kg çay, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. - ANKARA