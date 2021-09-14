Tunceli'de orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Orman Genel Müdürlüğü, Tunceli'de orman yangınlarını söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahramanlarımız, ormanlarımızı kurtarmak için alevlerle savaşmaya devam ediyor. Tunceli/Ovacık-Otlukbahçe'deki orman yangınıyla mücadelemiz devam ediyor. Yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan kesintisiz müdahale ediyoruz" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)