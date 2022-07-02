Son dakika haberleri! Tunceli'de teröristlerce kullanılan iki sığınak imha edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Tunceli'de teröristlerce kullanılan iki sığınak imha edildi

02.07.2022 10:37
Son dakika haberleri! Tunceli'de teröristlerce kullanılan iki sığınak imha edildi

Gelen son dakika haberine göre Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak imha edildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon düzenledi.

Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanılan 2 sığınağı tespit etti.

Sığınaklarda 200 kalaşnikof mühimmatı, el dürbünü, 6 büyük tüp, 500 metre sera naylonu, 200 metre branda, pil bloku, 3 battaniye ve çok miktarda örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Tunceli'de teröristlerce kullanılan iki sığınak imha edildi - Son Dakika

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