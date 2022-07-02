Sığınaklarda 200 kalaşnikof mühimmatı, el dürbünü, 6 büyük tüp, 500 metre sera naylonu, 200 metre branda, pil bloku, 3 battaniye ve çok miktarda örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Tunceli'de teröristlerce kullanılan iki sığınak imha edildi - Son Dakika

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