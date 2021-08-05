Son dakika haberleri: Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 444 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 444 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığı ve Pülümür İlçe Emniyet Amirliği tarafından müşterek çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda bir eve düzenlenen operasyonda 444 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - TUNCELİ

Son Dakika

Adana Demirspor, Manchester City'den kaleci Arijanet Muric'i renklerine bağladı

Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu, orman yangınlarıyla ilgili güzel haberi verdi: Düne göre daha iyi durumdayız, yarın rüzgar hızını kesecek

Hakan Sabancı için "Beni böceklerin içine attı" diyen Aygün Aydın yeniden hapse giriyor

Acılı kadının feryatları yürek yaktı! Küçük çocuk, annesinin kullandığı traktörün tekerinin altında kaldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Görenler abla- kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu gündem oldu

Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım

CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan