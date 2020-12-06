Son dakika haberleri | Tunceli genelinde cumartesi günü kısıtlamaya yüzde 100 uyuldu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Tunceli genelinde cumartesi günü kısıtlamaya yüzde 100 uyuldu

06.12.2020 10:10
Son dakika haberleri | Tunceli genelinde cumartesi günü kısıtlamaya yüzde 100 uyuldu, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre TUNCELİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü olan cumartesi, kent merkezi ve ilçelerde kısıtlamayı ihlalden kimseye ceza yazılmadı.

TUNCELİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü olan cumartesi, kent merkezi ve ilçelerde kısıtlamayı ihlalden kimseye ceza yazılmadı. Vali Mehmet Ali Özkan da kısıtlamaya yüzde 100 uyulduğunu belirterek, Tunceli halkına teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde cuma günü saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü olan cumartesi, Tunceli'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kent genelinde denetimlerini sürdürürken, kısıtlamadan muaf tutulanlar dışında kimse görülmedi. Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde kısıtlamaya yüzde 100 uyulduğu ve kimseye kısıtlamayı ihlalden ceza yazılmadığı öğrenildi. Cadde ve sokaklarının boş kaldığı kent havadan da görüntülendi.

'TUNCELİ HALKINA TEŞEKKÜR EDERİZ'İlk gün kısıtlamayı ihlalden kimseye ceza yazılmadığı bilgisi alan Vali Mehmet Ali Özkan da, Tunceli halkına duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, "Tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Tunceli halkı her konuda olduğu gibi kısıtlamalar konusunda da duyarlılığını korudu. Vatandaşlarımız kısıtlamaya uyduğu için hiç kimseye para cezası yazılmadı. Tunceli halkına sokağa çıkma kısıtlamasına yüzde yüz uyduğu için teşekkür ederiz. Koronavirüsü yenmek elimizde. Lütfen kurallara uyalım. Hafta içlerinde işimiz ve zaruri haller dışında lütfen evimizde kalalım. Evimize dışarıdan ziyaretçi kabul etmeyelim. Özellikle kapalı ortamlarda sosyal mesafemizi koruyalım" dedi.


- Tunceli
Son dakika haberleri | Tunceli genelinde cumartesi günü kısıtlamaya yüzde 100 uyuldu
Son dakika haberleri | Tunceli genelinde cumartesi günü kısıtlamaya yüzde 100 uyuldu
Son dakika haberleri | Tunceli genelinde cumartesi günü kısıtlamaya yüzde 100 uyuldu
Son dakika haberleri | Tunceli genelinde cumartesi günü kısıtlamaya yüzde 100 uyuldu
Son dakika haberleri | Tunceli genelinde cumartesi günü kısıtlamaya yüzde 100 uyuldu
Son dakika haberleri | Tunceli genelinde cumartesi günü kısıtlamaya yüzde 100 uyuldu
Son dakika haberleri | Tunceli genelinde cumartesi günü kısıtlamaya yüzde 100 uyuldu
Son dakika haberleri | Tunceli genelinde cumartesi günü kısıtlamaya yüzde 100 uyuldu
Son dakika haberleri | Tunceli genelinde cumartesi günü kısıtlamaya yüzde 100 uyuldu
Son dakika haberleri | Tunceli genelinde cumartesi günü kısıtlamaya yüzde 100 uyuldu
Son dakika haberleri | Tunceli genelinde cumartesi günü kısıtlamaya yüzde 100 uyuldu
Son dakika haberleri | Tunceli genelinde cumartesi günü kısıtlamaya yüzde 100 uyuldu
Son dakika haberleri | Tunceli genelinde cumartesi günü kısıtlamaya yüzde 100 uyuldu
Son dakika haberleri | Tunceli genelinde cumartesi günü kısıtlamaya yüzde 100 uyuldu
Son dakika haberleri | Tunceli genelinde cumartesi günü kısıtlamaya yüzde 100 uyuldu

Mehmet Ali Özkan, Koronavirüs, Cumartesi, Tunceli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Tunceli genelinde cumartesi günü kısıtlamaya yüzde 100 uyuldu - Son Dakika


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