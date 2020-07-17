Son dakika haberleri... Tunceli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Tunceli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Tunceli'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkan 12 şüpheli'den 6'sı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Tunceli'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkan 12 şüpheli'den 6'sı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Başsavcılık tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında ankesörlü hatlardan ardışık aranma, bylock programı, etkin pişmanlık ifadeleri doğrultusunda alınan beyanlar gibi deliller tespit edilen, aralarında kamudan ihraç edilmiş polis ve muvazzaf asker kişilerin de bulunduğu toplam 12 şüpheli hakkında Tunceli, Eskişehir, Bartın, Hakkari, Bolu, Trabzon, Tekirdağ ve Mersin'de 16-17 Temmuz tarihli arama, el koyma ve gözaltı işlemleri uygulanmıştır. Yakalanan 6 şüphelinin adli işlemlerine devam edilirken, 6 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmaları devam ediyor" denildi. - TUNCELİ

Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 15:17 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Tunceli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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