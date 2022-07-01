Son dakika haber: Tunceli merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Tunceli merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

01.07.2022 15:08

Son dakika haberine göre Tunceli merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tunceli merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte iki kişinin telefonla dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kendilerini savcı, hakim veya polis olarak tanıtan şüphelilerin, mağdurlardan FETÖ dosyalarına isimlerinin karıştığını ve bu dosyalardan, düzenlenecek operasyonlarda yakalama yapmamak bahanesiyle para ve ziynet eşyası istediklerini tespit eden ekipler, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameraları incelemesinde Şanlıurfa'da bulunan Suriye uyruklu 3 şüpheliyi belirledi.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle yaklaşık iki ay teknik ve fiziki takip yapan ekipler, şüphelilerin suç faaliyetlerini "atölye" ismini verdikleri yerde yaptıklarını tespit etti.

Şüphelilerin ayrıca il merkezinin yanı sıra Mersin'in Tarsus ilçesi, Afyon'un Sandıklı ilçesi ve Kilis'te vatandaşları 1 milyon lira dolandırdıklarını belirleyen ekipler, bu kişilerin ayrıca aralarındaki görüşmelerde mağdurlara "keriz", kazandıkları paralara "çorba", kullandıkları terör operasyonlarına ise "çatlamak" adıyla şifreleme yaptıklarını saptadı.

Şanlıurfa'da yakalanarak Tunceli'ye getirilen ve adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Tunceli merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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