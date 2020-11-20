Son dakika haberleri... Tunus Başbakanı'ndan sağlık koşulları nedeniyle iş bırakan hakimlere "özel hastane" vaadi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Tunus Başbakanı'ndan sağlık koşulları nedeniyle iş bırakan hakimlere "özel hastane" vaadi

20.11.2020 23:43
Son dakika haberleri... Tunus Başbakanı'ndan sağlık koşulları nedeniyle iş bırakan hakimlere

Son dakika habere göre Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, mahkemelerdeki çalışma şartları ve sağlık durumunu protesto amacıyla pazartesi başladıkları iş bırakma eylemlerini 25 Kasım Çarşamba gününe kadar uzatacaklarını açıklayan hakimlere, "özel hastane" vaadinde bulundu.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, mahkemelerdeki çalışma şartları ve sağlık durumunu protesto amacıyla pazartesi başladıkları iş bırakma eylemlerini 25 Kasım Çarşamba gününe kadar uzatacaklarını açıklayan hakimlere, "özel hastane" vaadinde bulundu.

Tunus'ta iki hakimin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından sağlık koşullarını ve çalışma şartlarını protesto için hakimlerin 16 Kasım Pazartesi başlattıkları ve çarşamba gününe kadar uzattıkları iş bırakma eylemleri üzerine Tunus Başbakanlığı yazılı açıklama yaptı.

Başbakan Meşişi'nin hakimlerle dayanışma içinde olduğu belirtilen açıklamada, "Adalet Bakanlığı bünyesinde hakimler ve yargı çalışanlarının sosyal durumlarını iyileştirecek adımları tespit etmek üzere bir komite kurulması kararlaştırıldığı" kaydedildi.

Açıklamada, hakimler, savcılar ve diğer yargı çalışanlarına özel bir hastane inşası konusu üzerinde çalışmaya başlandığı belirtildi.

Son açıklanan rakamlara göre, yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Tunus'ta Kovid-19'a yakalananların sayısı 84 bin 995'e yükselirken hastalık nedeniyle 2 bin 611 kişi hayatını kaybetti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Tunus Başbakanı'ndan sağlık koşulları nedeniyle iş bırakan hakimlere 'özel hastane' vaadi - Son Dakika


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