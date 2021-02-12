Son dakika haberleri... Tunus Covax kapsamında ilk Kovid-19 aşılarını şubat ortasında teslim alacak - Son Dakika

Son dakika haberleri... Tunus Covax kapsamında ilk Kovid-19 aşılarını şubat ortasında teslim alacak

12.02.2021 15:27
Son dakika haberleri... Tunus Covax kapsamında ilk Kovid-19 aşılarını şubat ortasında teslim alacak, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Tunus, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) koordine ettiği program kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ilk partisini ilerleyen günlerde teslim almaya hazırlanıyor.

Tunus, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) koordine ettiği program kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ilk partisini ilerleyen günlerde teslim almaya hazırlanıyor.

Tunus'ta devlete bağlı tıbbi araştırmalar yürüten Pasteur Enstitüsü Müdürü Haşimi el-Vezir, Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi'yle düzenlediği ortak basın toplantısında, ülkesinin Kovid-19 aşı programıyla ilgili bilgi verdi.

Vezir, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (Covax) kapsamında ilk aşıların şubat ortasında geleceğini belirtti, ancak aşıların miktarı hakkında bilgi vermedi.

Sağlık Bakanı Mehdi ise ülkede bir süredir uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3 hafta daha süreceğini duyurdu.

Tunus'ta bugüne kadar 7 bin 429 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, vaka sayısı 220 bin 478'e, iyileşenlerin sayısı ise 180 bin 830'a ulaştı.

DSÖ, Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonunca (CEPI) yürütülen ortak girişimle Nisan 2020'de Covax programı başlatılmıştı. Covax ile Kovid-19 aşılarının dünyanın zengin ve yoksul ülkelerine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılması hedefleniyor.

Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Tunus Covax kapsamında ilk Kovid-19 aşılarını şubat ortasında teslim alacak - Son Dakika


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