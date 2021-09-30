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Son dakika haberleri | Tunus Cumhurbaşkanı, anayasal işlerden sorumlu danışmanını görevden aldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Tunus Cumhurbaşkanı, anayasal işlerden sorumlu danışmanını görevden aldı

30.09.2021 00:31
Son dakika haberleri | Tunus Cumhurbaşkanı, anayasal işlerden sorumlu danışmanını görevden aldı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararlarıyla ülkede yaşanan tasfiye sürecinde, anayasal işler, sivil toplum ve sosyal politikalardan sorumlu iki Cumhurbaşkanlığı danışmanını görevden aldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararlarıyla ülkede yaşanan tasfiye sürecinde, anayasal işler, sivil toplum ve sosyal politikalardan sorumlu iki Cumhurbaşkanlığı danışmanını görevden aldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, anayasal işler, sivil toplumdan sorumlu Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Muaz el-Vertani ve sosyal politikalardan sorumlu Cumhurbaşkanı Danışmanı Mahir bin Rayana'nın görevden alındığı belirtildi.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da başbakanı azlettiği, meclisin çalışmalarını durdurduğu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdığı olağanüstü kararlarının ardından, aralarında bakanlar, yüksek yargı mensupları ve üst düzey bürokratlar görevden alındı.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı. Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamelere göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinlerini" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak; kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek.

Cumhurbaşkanı'na ayrıca her türlü Cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Tunus Cumhurbaşkanı, anayasal işlerden sorumlu danışmanını görevden aldı - Son Dakika


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