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Son dakika haberleri: Tunus Cumhurbaşkanı Said'den Safaks kentindeki "çöp krizine" çözüm sözü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Tunus Cumhurbaşkanı Said'den Safaks kentindeki "çöp krizine" çözüm sözü

12.11.2021 00:00
Son dakika haberleri: Tunus Cumhurbaşkanı Said'den Safaks kentindeki

Son dakika haberleri: Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Safaks'taki çöp krizini ve Akrab şehrinde devam eden gerginliği en kısa zamanda çözme sözü verdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Safaks'taki çöp krizini ve Akrab şehrinde devam eden gerginliği en kısa zamanda çözme sözü verdi.

Cumhurbaşkanı Said'in, Akrab şehrinden gelen aktivistleri ve sivil toplum kuruluşu üyelerini kabul etmesinin ardından bölgedeki gerginliğe ilişkin Cumhurbaşkanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in Akrab'dan gelen aktivistlere ve sivil toplum kuruluşu üyelerine bölgedeki gerginliği en kısa zamanda çözme sözü verdiği belirtildi.

Çöp krizine ilişkin hukuki konuların ele alındığı aktarılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in, "Bu dosya ülkenin bütün bölgelerini ilgilendiren bir konudur ve çözüme yönelik çalışmalar en kısa zamanda tamamlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Safaks'taki "çöp krizi" süreci

Tunus'un sanayi kenti olarak da bilinen Safaks'ta şehir merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Akrab bölgesindeki "El-Kina" çöp merkezi, bölge halkının yıllardır "hastalık yaydığı, havayı ve çevreyi kirlettiği" yönündeki şikayetleri üzerine ekim ayında kapatılmıştı.

Ancak söz konusu çöp merkezinin kapatılmasının ardından Safaks'ta çöpler toplanamamış, bu da kentte atık ve çöp dağları oluşmasına neden olmuştu.

Bunun üzerine Tunuslu yetkililer 8 Kasım'da El-Kina çöp toplama merkezinin tekrar açılacağını duyurmuş, bu karar bölge halkının büyük tepkisine yol açmıştı. 8 Kasım gecesi düzenlenen gösterilerde polisin müdahalesi sonucu bir eylemcinin öldüğü ileri sürülmüş ancak İçişleri Bakanlığı bu iddiayı yalanlamıştı.

Göstericilerin 9 Kasım sabahı Akrab polis merkezini ateşe vermesi üzerine kamu binalarını korumak üzere Akrab'a ordu güçleri sevk edilmişti.

Tunus Genel İşçi Sendikası, bölgede devam eden gösterilere destek olmak ve güvenlik güçlerinin sert müdahalesine tepki göstermek amacıyla 10 Kasım'da Akrab'da bir günlük genel grev düzenlemişti.

cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Tunus Cumhurbaşkanı Said'den Safaks kentindeki 'çöp krizine' çözüm sözü - Son Dakika


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