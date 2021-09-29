Son dakika haberleri... Tunus Cumhurbaşkanı Said'den "yolsuzluk ve kaosla mücadele" vurgusu - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, hükümeti kurmakla görevlendirdiği Necla Buden Ramazan ile "ülkedeki yolsuzluğu ve kaosu ortadan kaldırmak için birlikte çalışacaklarını" söyledi.

Tunus'ta 25 Temmuz'da başbakanı azleden Cumhurbaşkanı Said, bugün hükümeti kurma görevini verdiği Ramazan'ı makamında kabul etti.

Görüşmede Said, devletin birçok kurumunda yaygın hale gelen yolsuzluğu ve kaosu ortadan kaldırmak için güçlü bir irade ve kararlılıkla birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Said, hükümette yer alacak isimlerin bir an önce belirlenmesini istiyor

Ülke tarihinde ilk kez hükümeti kurma görevinin bir kadına verildiğine dikkati çeken Said, bunun Tunus için bir şeref ve Tunuslu kadınları onurlandırma olduğunu dile getirdi.

Hükümette yer alacak isimlerin önümüzdeki birkaç saat veya gün içinde önerilmesini arzu ettiğini söyleyen Said, Ramazan'dan "yolsuzlukla mücadele için çalışacak, halkın sağlık ve ulaşım başta olmak üzere pek çok alanda insana yakışır bir yaşam talebini karşılayacak homojen bir ekip kurmasını" istedi.

Hükümeti kurma görevi kadın akademisyen Necla Buden Ramazan'a verildi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra bugün hükümeti kurma görevini kadın akademisyen Necla Buden Ramazan'a vermişti.

Başkentteki Tunus Mühendislik Okulunda jeoloji dalında Öğretim Görevlisi olan ve son olarak Yüksek Öğrenim Bakanlığında Dünya Bankası programlarının uygulanması üzerine çalışan Ramazan, akademik kimliğiyle öne çıkıyor.