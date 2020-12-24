Son dakika haberleri! Tunus Cumhurbaşkanı Said: "Devrim şehitlerine verdiğimiz söze sadık kalacağız" - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 2011 devriminde hayatını kaybedenlerin mezarını ziyaret ederek, "devrim şehitlerine" verdikleri söze bağlı kalacaklarını belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, 2011 devriminin ilk kurbanları Şevki Nasiri ve Muhammed Ammari'nin Sidi Buzid vilayetinde bulunan mezarlarını ziyaret etti.

Nasiri ve Ammari'nin anısına açılan deftere yazdıklarını okuyan Cumhurbaşkanı Said, "Devrim şehitlerine ve gazilere verdiğimiz söze sadık kalacağız. Bağımsız ve onurumuzla vatanımızda yaşadığımız bugünlere gelmemizi kendilerini feda edenlere borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta geçen hafta, Zeynel Abidin bin Ali rejimine karşı 17 Aralık 2010'da başlayan devrimin 10'uncu yıl dönümü kutlanmıştı.

Sidi Buzid vilayetinde 17 Aralık 2010'da seyyar satıcılık yapan üniversite mezunu Muhammed Buazizi'nin kendini yakmasıyla başlayan protestolar, 14 Ocak 2011'de Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin ülkeden kaçmasıyla neticelenmişti.

Tunus'taki devrim, daha fazla özgürlük, ekonomik kalkınma ve yolsuzluk karşıtı taleplerle Libya, Mısır, Suriye, Yemen ve birçok Arap ülkesinde gösterilere yol açmıştı. Söz konusu süreç, "Arap Baharı" olarak tanımlanmıştı.