Son dakika haberleri... Tunus Genel İşçi Sendikası'ndan hükümetin yapacağı reform çalışmalarına açık destek - Son Dakika

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) Genel Sekreteri Nureddin et-Tebubi, hükümetin yapacağı sosyal ve ekonomik reformlara açık olduklarını söyledi.

TGİS Genel Sekreteri Tebubi, Tunus Başbakanı Necla Buden Ramazan ile Kasba Hükümet Konağında bir araya geldi.

Görüşmenin ardından TGİS tarafından yapılan yazılı açıklamada görüşmeye ilişkin bilgi verildi.

Tebubi'nin hükümetin sosyal ve ekonomik reform çalışmalarına destek vereceğini ilettiği belirtilen açıklamada, "Sendika olarak tüm reformlara açığız. Özellikle Tunus halkının beklediği sosyal ve ekonomik reformların adil ve hakkaniyetli olması için milli bir dayanışma içerisinde samimi bir şekilde yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tunus'un geleceğinin aydınlık olduğu vurgulanan açıklamada, "Tüm reform dosyalarını sendika olarak inceleyeceğiz, bu konuda çalışmalarımızı başlattık." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede, Buden'in TGİS'in yeni yürütme kurulu üyelerini ve geçen hafta yapılan TGİS kongresinde tekrar genel sekreterliğe seçilen Tebubi'yi tebrik ettiği kaydedildi.

Tunus Hükümeti, 25 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı olağanüstü kararların ardından derinleşen siyasi ve ekonomik krizden çıkış yolu olarak sosyal ve ekonomik reformları görüyor.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği "olağanüstü" kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Ülkedeki siyasi ve sivil toplumdan birçok kesim Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.