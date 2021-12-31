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Son dakika haberleri... TUNUS'LU KADINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

Son dakika haberleri... TUNUS'LU KADINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

31.12.2021 00:54

Edinilen son dakika haberine göre ŞİŞLİ'de bir otel odasında elleri ve ayakları bağlı olarak otel odasında ölü olarak bulunan Tunus uyruklu Tariyam Aloui Ep Guitni(31) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

ŞİŞLİ'de bir otel odasında elleri ve ayakları bağlı olarak otel odasında ölü olarak bulunan Tunus uyruklu Tariyam Aloui Ep Guitni(31) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şişli, Ergenekon Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde bir otelde oda temizliği için içeri giren görevliler elleri ve ayakları bağlanmış, yüzü bantla sarılmış halde bir kadın görerek polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Otel kayıtlarından kadının Tunus uyruklu Tariyam Aloui Ep Guitni olduğu belirlendi. İlk incelemede kadının boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Ceset kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

POLİS ŞUPHELIYI TESPIT ETTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Tariyam Aloui Ep Guitni'nin cesedinin bulunmasından bir gün önce arkadaşlarının yanından biriyle kahve içeceğini söyleyerek ayrıldığını tespit etti. Kadının ölü bulunduğu otele akşam saatlerinde girdiği ve yabancı uyruklu bir kişinin tuttuğu odaya girdiği tespit edildi. Polis yaptığı incelemede yabancı uyruklu kişinin saat 24.00 sıralarında otelden ayrıldığını odaya ceset bulunana kadar kimsenin girmediği öğrenildi.

ÜSKÜDAR'DA YAKALANDI

Polis ekipleri önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit ettikleri şüpheli M.O.A.A Üsküdar'da gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şüphelinin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri... TUNUS'LU KADINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haberleri... TUNUS'LU KADINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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Tunus, Polis, Şişli, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... TUNUS'LU KADINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... TUNUS'LU KADINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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