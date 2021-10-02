Üye Girişi
Son dakika haberleri: Tunus meclisi, Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü yetkileri elinde toplamasını reddetti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Tunus meclisi, Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü yetkileri elinde toplamasını reddetti

02.10.2021 00:52
Son dakika haberleri: Tunus meclisi, Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü yetkileri elinde toplamasını reddetti, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Tunus meclisi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, yasama organının çalışmalarını dondurmanın da aralarında bulunduğu olağanüstü yetkileri elinde toplamasını reddettiğini açıkladı.

Tunus meclisi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, yasama organının çalışmalarını dondurmanın da aralarında bulunduğu olağanüstü yetkileri elinde toplamasını reddettiğini açıkladı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim 2021'in, 2019-2024 parlamento dönemi için üçüncü meclis oturumunun ilk günü olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in 80. maddeyi Anayasa'ya aykırı şekilde etkinleştirmesinin reddedildiği, parlamentonun yetkilerinin dondurulması ve ardından askıya alınmasıyla ilgili tüm kararlarının geçersiz sayıldığı vurgulandı.

Meclisin açıklamasında, 117 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın, Tunus Anayasası'nın fiili bir ihlali olduğu ve parlamentonun yetkilerini gasbettiği ve tüm yetkilerin tek bir kişinin elinde ürkütücü bir şekilde bir araya gelmesine neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, Said'e kararnameyi geri çekmesi, parlamentonun yetkilerini dondurmayı kaldırması, devletin bütünlüğünü ve halkın birliğini tehdit eden tehlikeli krizden çıkış yollarını tartışmak için kimseyi dışlamayan bir ulusal diyalog başlatması çağrısında bulunuldu.

Meclisin açıklamasında, parlamentonun kapatılması ve bunun sonucunda bu kurumun hayati çıkarlarının bozulması, memur ve işçilerin mesleki görevlerini yerine getirmesinin engellenmesinden tamamen Said'in sorumlu olduğuna işaret edildi.

Tunus'ta ne olmuştu?

Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus'ta, belirli aralıklarla ve farklı şiddetlerde devam eden sosyal, ekonomik, politik ve kontrolden çıkmış sağlık krizi nedeniyle Tunuslular 25 Temmuz'da kitleler halinde sokağa çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, Başbakan'ı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıklamıştı.

Ülke içinde bazı kesimler Said'in bu kararını desteklerken, Meclis içindeki partilerin çoğunluğu Cumhurbaşkanı'nın bu kararlarıyla "Anayasa'yı ihlal ettiğini" belirtmiş, bazı kesimler de süreci "anayasal bir darbe girişimi" diye nitelemişti.

Tunus'ta dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından bazı milletvekilleri ifadeye çağrılmış, bazıları gözaltına alınmış ve aralarında üst düzey bürokratların da yer aldığı bazı isimler hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Said bir aylık sürenin dolmasının ardından Meclisin çalışmalarının durdurulması dahil, olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararların "süresiz" uzatıldığını bildirmişti.

Bu arada Cumhurbaşkanı Danışmanı Velid el-Huccam, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Tunus'ta 2014'te kurulan siyasi sistemin, artık sürdürülebilir olmadığını kaydetmiş, ülkede başkanlık sistemine geçilmesi yönünde hazırlık yapıldığı bilgisini paylaşmıştı.

Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Anayasa, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Tunus meclisi, Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü yetkileri elinde toplamasını reddetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cezaevine gönderilen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili açlık grevine başladı 00:43 Cezaevine gönderilen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili açlık grevine başladı Milyoner'de sorulan Beşiktaş sorusu duygusal anlar yaşattı: Sanki abim bana fısıldıyor 00:23 Milyoner'de sorulan Beşiktaş sorusu duygusal anlar yaşattı: Sanki abim bana fısıldıyor Mersin Valiliği, hakaret yüzünden intihar ettiği iddia edilen kadın polisle ilgili inceleme başlattı 23:38 Mersin Valiliği, hakaret yüzünden intihar ettiği iddia edilen kadın polisle ilgili inceleme başlattı
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, gören telefona sarıldı 22:59 Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, gören telefona sarıldı Vefatını ünlü şarkıcı Betül Demir paylaştı! Usta sanatçı İlhan Daner yaşamını yitirdi 21:54 Vefatını ünlü şarkıcı Betül Demir paylaştı! Usta sanatçı İlhan Daner yaşamını yitirdi Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu 21:27 Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu
Koronavirüse karşı üretilen ilaç ölümleri yarı yarıya azaltıyor! Fiyatı ise cep yakacak cinsten 21:23 Koronavirüse karşı üretilen ilaç ölümleri yarı yarıya azaltıyor! Fiyatı ise cep yakacak cinsten Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı 21:00 Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı

Son Dakika Haberleri
18:40 Savcı, Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'a cinayete teşebbüs suçundan ceza istedi
18:38 Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız
18:12 Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak
18:04 Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim
17:52 Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı
17:49 Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı
17:45 Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm
17:40 Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin
17:38 Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi
17:11 Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak
Başakşehir'de Emre Belözoğlu sesleri! Takımın başına geçmek için gün sayıyor Başakşehir'de Emre Belözoğlu sesleri! Takımın başına geçmek için gün sayıyor         
00:45
Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış         
00:31
NASA teyakkuza geçti, kritik gün Çarşamba! Dev asteroid hızla Dünya'ya yaklaşıyor NASA teyakkuza geçti, kritik gün Çarşamba! Dev asteroid hızla Dünya'ya yaklaşıyor         
23:47
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi         
23:00
Meteoroloji Meteoroloji "Tüm önlemler alınmalı" diyerek uyardı: Saatte 60 kilometre hızla rüzgar ve yağmur geliyor         
22:19
Boşanma davası için geldiği adliyede sinir krizi geçirerek harakiri yaptı Boşanma davası için geldiği adliyede sinir krizi geçirerek harakiri yaptı         
21:53
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı 'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı         
21:01
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın         
20:49
Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı, vergileri üç katına kadar artırabilecek Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı, vergileri üç katına kadar artırabilecek         
20:09
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm         
17:46
Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi         
16:50
Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı         
16:33
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap         
11:03
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 00:58:12. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Tunus meclisi, Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü yetkileri elinde toplamasını reddetti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement