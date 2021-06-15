GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Göstericilerin ateş yakması

Polisin göstericilere müdahale etmesi

Göstericilerin yol kapatması TUNUS - Tunus'ta bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler devam ediyor. Başkent Tunus'taki Sidi Hüseyin semtinde toplanan bir grup, gösteri düzenledi. Semtteki yolları kapatan göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti.