GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Göstericilerin ateş yakması
Polisin göstericilere müdahale etmesi
Göstericilerin yol kapatması TUNUS - Tunus'ta bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler devam ediyor. Başkent Tunus'taki Sidi Hüseyin semtinde toplanan bir grup, gösteri düzenledi. Semtteki yolları kapatan göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti.
Kaynak: AA
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