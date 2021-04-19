Son dakika haberleri! Tunus'ta Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki gerginlik karşılıklı açıklamalarla devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Tunus'ta Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki gerginlik karşılıklı açıklamalarla devam ediyor

19.04.2021 03:35
Son dakika haberleri! Tunus'ta Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki gerginlik karşılıklı açıklamalarla devam ediyor, System.String[]

Son dakika habere göre Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Başbakan Hişam el-Meşişi arasında kabine değişikliğine ilişkin anlaşmazlıkla patlak veren ve iki aydır ülke gündemini meşgul eden devletin erkleri arasındaki gerginlik, kamuoyu önündeki demeçlerle sürüyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Başbakan Hişam el-Meşişi arasında kabine değişikliğine ilişkin anlaşmazlıkla patlak veren ve iki aydır ülke gündemini meşgul eden devletin erkleri arasındaki gerginlik, kamuoyu önündeki demeçlerle sürüyor.

Cumhurbaşkanı Said, Meşişi ile Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin katılımıyla Tunus İç Güvenlik Güçleri Günü'nün 65. yılı için düzenlenen törende konuştu.

Konuşmasında, "İç güvenlik güçleriyle ilgili 1982'de çıkan yasaya göre sadece silahlı kuvvetlerin değil güvenlik güçlerinin de başkomutanıyım." ifadelerini kullanan Said, "Ulusal güvenlikle ilgili en yüksek askeri ve diplomatik görevlerin feshinin ve atamalarının sorumluluğu, başbakanla istişare ettikten sonra cumhurbaşkanının görevi." ifadesini kullandı.

Buna karşın Başbakan Meşişi, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın son açıklamalarını "bağlam dışı" şeklinde değerlendirdi.

Devletin yasalarının uygulandığını kaydeden Meşişi, Cumhurbaşkanının sık sık vurgu yaptığı şekilde "çıkarılan bazı kanunların anayasaya uygun olmadığını düşünen varsa bu konularda karar veren uzman yapılar ve organlar olduğunu" belirtti.

Meşişi, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının Anayasa Mahkemesi meselesine odaklanılmasının en öncelikli mesele olduğunu bir kez daha hatırlattığını söyledi.

Meşişi, ülkenin zor ekonomik ve sağlık koşulları karşısında büyük bir savaşla karşı karşıya bulunduğunun ve şu an zamanı olmayan bu tür anayasa tefsirleriyle kaybedecek vakti olmadığının altını çizerek, "Tunusluları hükümet ve iktidar konusunda bir araya getirecek bir söyleme ihtiyacımız var" dedi.

Tunus'ta seçimlerin ardından sağlanamayan siyasi istikrar

Tunus, gerek devrimden sonra gerekse Ekim 2019'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından siyasette uzunca bir süredir istikrar sağlanamadı. Tunus devrimden bugüne son on yılda 10'dan fazla hükümet eskitti.

Son seçimlerden bu yana üçüncü hükümetin Başbakanı Hişam el-Meşişi ve Cumhurbaşkanı Kays Said arasında yaklaşık iki aydır devam eden siyasi düğüm ülke gündemini meşgul ediyor.

Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Meşişi'nin meclisten güvenoyu alan kabine revizyonunun anayasal olmadığını savunuyor. İkili arasında belirli aralıklarla karşılıklı açıklamalarla gerilim zaman zaman tırmanıyor.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak da nisan ayının başlarında parlamentonun kabul ettiği Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimindeki 217 sandalyeli meclisten geçmesi için gereken yeterli oy sayısını 145'ten 131'e düşüren yasa değişikliğini Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle onaylamayı reddetti.

Konuyu nihayete erdirme yetisine sahip 2014 Anayasası'nın öngördüğü Anayasa Mahkemesinin henüz kurulamamış olması da ülkedeki krizi çözümsüz kılıyor.

Meclis Başkanı, cumhurbaşkanı, Başbakan, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Tunus'ta Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki gerginlik karşılıklı açıklamalarla devam ediyor - Son Dakika


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