Son dakika haberleri... Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in olağanüstü kararları protesto edildi - Son Dakika

Tunus'un güney bölgesinde yer alan ve ülkenin ikinci büyük kenti olan Safaks'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da aldığı olağanüstü kararlar protesto edildi.

Kent merkezinde toplanan göstericiler, "Halk darbeye karşı", "Halk anayasanın uygulanmasını istiyor" ve "Diktatörlüğe hayır" pankartları açarak slogan attı.

Göstericilerden Aktivist Hayat el-Şelyi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün burada toplanan arkadaşlarımızla anayasal kurumların geri dönmesi için Safaks'ta yaptığımız ikinci protesto eylemi. Kays Said'in olağanüstü kararlarını bir an önce kaldırmasını talep ediyoruz." dedi.

Ülkenin çeşitli noktalarında Kays Said'in olağanüstü kararları protesto edilirken bir taraftan da destek gösterileri için çağrı yapılıyor.

Tunus Halk Cephesi ve Tunus İçin İttifak partileri, pazar günü Kays Said'i desteklemek üzere taraftarlarını meydanlara davet etti.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle cumhurbaşkanının yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanının yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulunun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclis'e değil cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek.

Cumhurbaşkanına ayrıca her türlü cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.