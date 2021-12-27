Tunus'ta "Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarını ve muhalif sesleri bastırması" gerekçesiyle açlık grevi yapanların sözcüsü İzzeddin el-Hazki'nin sağlık durumunun kötüleştiğini açıkladı.

Darbe Karşıtı Vatandaşlar Girişimi'nin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Açlık grevinin beşinci gününde Hazki'nin (75) sağlık durumu kötüleşti." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, doktorlarla istişare ettikleri ve Hazki'nin sağlığının daha fazla bozulmasına izin vermeyecekleri belirtildi.

Cumhurbaşkanı Said'in kararlarını protesto için başlatılan açlık grevi

"Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi", dün yaptığı açıklamada, Tunus'ta aralarında milletvekillerinin de bulunduğu bir grubun, "Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarını, muhalif sesleri bastırmasını, otokrasiyi" gerekçe göstererek açlık grevine başladıklarını duyurmuştu.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki de "muhaliflerin sesinin bastırılması ve gösterilerin engellenmesini protesto etmek" için sembolik olarak açlık grevine katıldığını belirtmişti.

Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi'nin Tunus devriminin patlak vermesinin 11. yıl dönümü münasebetiyle 17 Aralık'ta süresiz oturma eylemi yapma çağrısı üzerine başkent Tunus'un merkezindeki gösteride, "Anayasa'ya karşı darbeye" son verilmesi talep edilmişti.

Güvenlik güçleri, protestocuların Habib Burgiba Caddesi'ne çadır kurmalarını engellemiş, göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunmuştu.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak devrimin yıl dönümüne birkaç gün kala açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.