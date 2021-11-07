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Son dakika haberleri | Tunus'ta eski Cumhurbaşkanı Merzuki hakkında çıkarılan tutuklama kararına tepkiler sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Tunus'ta eski Cumhurbaşkanı Merzuki hakkında çıkarılan tutuklama kararına tepkiler sürüyor

07.11.2021 12:35
Son dakika haberleri | Tunus'ta eski Cumhurbaşkanı Merzuki hakkında çıkarılan tutuklama kararına tepkiler sürüyor

Son dakika haberleri... Tunuslu siyasetçiler ve siyasi uzmanlar, eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki hakkında "ülkenin iç ve dış güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla çıkarılan tutuklama kararına tepki gösterdi.

ALA HAMMUDE - Tunuslu siyasetçiler ve siyasi uzmanlar, eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki hakkında "ülkenin iç ve dış güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla çıkarılan tutuklama kararına tepki gösterdi.

Merzuki'nin France 24'ün Arapça kanalına açıklamalarıyla ilgili soruşturma sürecinde Tunus Asliye Hukuk Mahkemesinin çıkardığı "uluslararası tutuklama" kararına tepkiler sürüyor.

Emel Partisi Siyasi Komite Başkanı Ahmet Necip eş-Şabbi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, tutuklama kararını "Tunus için utanç verici" olarak nitelendirdi.

Eski Cumhurbaşkanı Merzuki ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğini belirten Şabbi, "Mevcut Cumhurbaşkanı'na muhalefetinden dolayı bir Tunus vatandaşına zulmetmek utanç vericidir." dedi.

Adli makamlara çağrıda bulunan Şabbi, "Hak ve özgürlüklerin korunması için Cumhurbaşkanlığına veya herhangi bir yürütme organına karşı bir sorumluluk hissetmeden yargının soruşturmaya devam etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu karar darbenin uzantısı adımlardan biri"

Tunuslu siyaset uzmanı el-Emin el-Buazizi, AA muhabirine tutuklama kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu karar darbenin uzantısı adımlardan biri. Karar Tunus için bir skandal, çünkü Cumhurbaşkanı Kays Said'in talebiyle muhaliflerine karşı verilen bir karar." dedi.

Tutuklama kararını "saçma" olarak yorumlayan Buazizi, "Cumhurbaşkanı Said'in yargı da dahil olmak üzere devlet kurumlarına müdahalesi bu kararın hızlı bir şekilde alınmasının ardından pekişmiştir. Cumhurbaşkanı yargı, yasama ve yürütme gücünün hepsini elinde topladı. Cumhurbaşkanı yargı kurumundan elini çekmeli, yargı bağımsız olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Eski Eğitim Bakanı ve Demokratik Akım Partisi lider kadrosunda yer alan Muhammed el-Hamdi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tutuklama kararını "skandal" olarak niteledi.

Hamdi, söz konusu kararın Tunus'un yurt dışındaki imajını daha da bozacağına dikkati çekti.

"Tutuklama kararı kabul edilemez"

Tunus Milli Kütüphaneler Müdürü Reca Bin Selame de eski Cumhurbaşkanı Merzuki için alınan karara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bin Selame, "Söylediği ve yaptığı şeylerin çoğunda Merzuki'ye katılmıyorum, ancak kendisine atfedilen ifadelere dayanarak veya Cumhurbaşkanı gibi düşünmediğinden dolayı takibe uğraması ve hakkında tutuklama kararı çıkarılması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Bugün Merzuki'ye yapılana ses çıkarılmazsa yarın sıranın başkalarına da gelebileceğine işaret eden Bin Selame, "Bu karar ülkedeki özgürlükler için ciddi bir gerilemedir. Umarım Cumhurbaşkanı Said söz verdiği gibi özgürlüklere saygı duyar ve muhaliflere karşı olan tutumundan vazgeçer." değerlendirmesinde bulundu.

"Tutuklama kararını Cumhurbaşkanı Said emretti"

Bağımsız avukatlardan oluşan Tunus İnsan Haklarını Koruma Avukatları Derneğinden yapılan yazılı açıklamada ise, "eski Cumhurbaşkanı Merzuki için çıkarılan uluslararası tutuklama kararının Cumhurbaşkanı Said'in emri ve Adalet Bakanı Leyla Ceffal'in talimatıyla" gerçekleştirildiği kaydedildi.

Yargıya açık bir müdahalenin söz konusu olduğu kaydedilen açıklamada, "Vatandaşların siyasi görüşleri ve açıklamalarından dolayı yargılanmalarını ve siyasilerin rakiplerini tasfiye etmek için yargıya müdahale etmesini kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Tutuklama kararına destek

Öte yandan Tunus Genel İşçi Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed Ali el-Buğdiri, yerel basına verdiği demeçte, Merzuki için çıkarılan tutuklama kararını desteklediğini belirtti.

Merzuki'nin açıklamalarında Tunus'a hakaret ettiğini iddia eden Buğdiri, "Onurlu ve vatansever her yurttaş Merzuki'nin hakaretlerini kabul edemez." dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Merzuki'ye yönelik soruşturma süreci

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, ekim ayında France 24'ün Arapça kanalında yayımlanan röportajında, "Uluslararası Frankofon Zirvesi'nin Tunus'ta düzenlenmesinin darbeye destek olacağını düşündüğüm için zirvenin Tunus'ta yapılmaması için çalıştım ve bu yaptığımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, Merzuki'nin bu açıklamasının ardından 14 Ekim'de yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, yurt dışında Tunus'a komplo kuranların devletin iç ve dış güvenliğini hedef aldığını, bu kişilerin diplomatik pasaport taşımaya haklarının olmadığını söylemişti.

Said, Adalet Bakanı Leyla Ceffal'a "Tunus'un çıkarlarını hedef alan diplomatik pasaport sahipleri" ile ilgili soruşturma açılması talimatı vermişti.

Bunun üzerine Tunus İstinaf Mahkemesi Sözcüsü Habib Tarhani, 15 Ekim'de, Adalet Bakanı'nın verdiği izne dayanarak Merzuki hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Merzuki ise suçlamaları reddederek ülkesinin aleyhine çalışmadığını, Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'da aldığı olağanüstü kararları "darbe" olarak gördüğünü ve buna karşı çıktığı için hedef alındığını dile getirmişti.

Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi, 4 Kasım'da Merzuki için "ülkenin iç ve dış güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla "uluslararası tutuklama" kararı çıkarmıştı.

Merzuki, tutuklama kararının ardından Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, karara şaşırmadığını ve bunun "beklediği bir adım" olduğunu kaydetmişti. Merzuki, "Tunus yönetiminin hakkımda çıkardığı tutuklama kararı, tüm Tunuslular için bir tehdit mesajıdır." diye konuşmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Tunus'ta eski Cumhurbaşkanı Merzuki hakkında çıkarılan tutuklama kararına tepkiler sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Tunus'ta eski Cumhurbaşkanı Merzuki hakkında çıkarılan tutuklama kararına tepkiler sürüyor - Son Dakika
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