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Son dakika haberleri! Tunus'ta gözaltına alınan milletvekili Bahiri'nin eşinden, İçişleri Bakanı hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Tunus'ta gözaltına alınan milletvekili Bahiri'nin eşinden, İçişleri Bakanı hakkında suç duyurusu

07.01.2022 22:56
Son dakika haberleri! Tunus'ta gözaltına alınan milletvekili Bahiri'nin eşinden, İçişleri Bakanı hakkında suç duyurusu

Son dakika haberlerine göre Tunus'ta tartışmalı biçimde gözaltına alınan Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin eşi Saide el-Akrimi, "eşinin keyfi olarak gözaltına alınması için yasa dışı grup oluşturulmasıyla" ilgili olarak, İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin ve tüm...

Tunus'ta tartışmalı biçimde gözaltına alınan Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin eşi Saide el-Akrimi, "eşinin keyfi olarak gözaltına alınması için yasa dışı grup oluşturulmasıyla" ilgili olarak, İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin ve tüm sorumlulara soruşturma açılması için suç duyurusunda bulundu.

Bahiri'nin savunma heyetinden avukat Semir Dilo, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Şerafeddin ve Binzert Valisi Semir Abdullavi ile tüm sorumlular hakkında sunduğu suç duyurusu metnini de paylaştı.

Dilo, Akrimi'nin bu sabah yaptığı suç duyurusunun "eşinin keyfi olarak gözaltına alınması için yasa dışı grup oluşturulmasına" ilişkin olduğunu belirtti.

Akrimi'nin başkent Tunus'taki El-Hadra bölgesindeki Suçları Araştırma Alt Birimi tarafından eşi Bahiri'nin 31 Aralık'ta kaçırılmasının hemen ardından sunduğu suç duyurusu için çağrıldığını kaydeden Dilo, ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi.

Dilo, Akrimi'nin 31 Aralık'taki suç duyurusunun "adam kaçırma, keyfi gözaltı ve zorla kaybetmeyle" ilgili olduğunu vurguladı.

Ne olmuştu?

Nahda Hareketi, 31 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurmuştu.

Olayın ardından Bahiri'nin avukatları, Cumhurbaşkanı Kays Said ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Şerafeddin ise Bahiri ile eski bakanlık yetkilisi Fethi el-Beledi hakkında "terör şüphelisi" olarak zorunlu ev hapsi kararı verildiğini bildirmişti. Şerafeddin, kararın keyfi değil hukuka uygun olduğunu savunmuştu.

Tunus'taki İşkenceyi Önleme Ulusal Kurumu'ndan 3 Ocak'ta yapılan açıklamada, milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin, Binzert kentindeki bir hastanede tedavi altına alındığı ve açlık grevine başladığı belirtilmişti.

Hukukçu kimliğiyle tanınan Bahiri, Tunus'ta 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü.

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Süleyman Soylu, Milletvekili, Aralık, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Tunus'ta gözaltına alınan milletvekili Bahiri'nin eşinden, İçişleri Bakanı hakkında suç duyurusu - Son Dakika


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