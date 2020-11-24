Son dakika haberleri: Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler, Yemen'de vaka sayıları arttı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler, Yemen'de vaka sayıları arttı

24.11.2020 04:55
Son dakika haberleri: Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler, Yemen'de vaka sayıları arttı, System.String[]

Son dakika haber... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 862'ye çıkarken, Yemen'de vaka sayıları yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 862'ye çıkarken, Yemen'de vaka sayıları yükseldi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 41 kişinin daha hayatını kaybettiği, 485 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Buna göre, salgından ölenlerin sayısı 2 bin 862'ye, toplam vaka sayısı da 89 bin 196'ya çıktı. Tedavi sonucu iyileşenler ise 63 bin 846 kişi oldu.

Yemen

Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüsle Mücadele Yüksek Komitesinden yapılan açıklamaya göre, 3 kişinin koronavirüse yakalandığı, bir kişinin de iyileştiği belirtildi.

Toplam 604 kişinin hayatını kaybettiği salgında, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının ülkede toplam 2 bin 72 olduğu, bunlardan 1379'unun iyileştiği kaydedildi. Husilerin kontrolündeki bölgelere ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Filistin

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerindeki tutuklu Filistinlilerden Kovid-19'a yakalananların sayısının 135'e yükseldiği belirtildi.

Tutuklulardan ikisinin daha enfekte olduğu belirtilen açıklamada, böylece İsrail hapishanelerindeki koronavirüs yakalanan Filistinli mahkum sayısının 135 olduğu kaydedildi.

Enfekte vakalar tedavi için hapishaneler idaresine bağlı sağlık merkezine götürülürken, birlikte kaldıkları diğer mahkumların bulunduğu cezaevleri 21 gün süreyle karantina altına alındı.

Koronavirüs, İsrail, Tunus, Yemen, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri: Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler, Yemen'de vaka sayıları arttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor Dünya Sağlık Örgütü: Aşı çalışmalarındaki olumlu haberlerle tünelin ucundaki ışık görüldü Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı 51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu Reuters'tan bomba Dağlık Karabağ iddiası: Türkiye ve Rusya gözlem noktası konusunda anlaşmazlık yaşıyor Aynı aileden 3 kişi birkaç gün arayla koronavirüse yenik düştü Demirtaş ve Kavala sözleri tepki çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler
YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır         
00:43
Koronavirüse karşı yüzde 70 etkili Oxford aşısı muadillerine göre daha ucuz olacak ve daha kolay saklanacak Koronavirüse karşı yüzde 70 etkili Oxford aşısı muadillerine göre daha ucuz olacak ve daha kolay saklanacak         
00:20
Rıdvan Dilmen'den, Fatih Terim'e sert eleştiri: Ne gerek vardı, 6-0 mı yeneceksin? Rıdvan Dilmen'den, Fatih Terim'e sert eleştiri: Ne gerek vardı, 6-0 mı yeneceksin?         
22:59
Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu         
22:52
Ticaret Bakanlığı, esnafa yönelik yeni destek paketi için çalışma başlattı Ticaret Bakanlığı, esnafa yönelik yeni destek paketi için çalışma başlattı         
22:38
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi         
21:10
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
20:32
İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı         
17:59
Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada         
17:27
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı         
14:38
Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar         
13:56
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı         
10:35
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı         
08:43
Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü         
23:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 04:59:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler, Yemen'de vaka sayıları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei