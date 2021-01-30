Son dakika haberleri | Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 91 kişi öldü, Gazze'de vakalar arttı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 91 kişi öldü, Gazze'de vakalar arttı

30.01.2021 04:27
Son dakika haberleri | Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 91 kişi öldü, Gazze'de vakalar arttı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 91 kişi yaşamını yitirdi, Gazze'de vaka sayıları arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 91 kişi yaşamını yitirdi, Gazze'de vaka sayıları arttı.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan 91 kişinin daha öldüğü, 1679 yeni vaka tespit edildiği, 2 bin 19 kişinin iyileştiği bildirildi.

Böylece ülkede toplam can kaybının 6 bin 599'a, vaka sayısının 206 bin 30'a, iyileşenlerin ise 154 bin 455'e ulaştığı belirtildi.

Gazze

Sağlık Bakanlığı, yazılı açıklamasında, abluka altındaki kentte 191 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu.

Buna göre toplam vaka sayısı 51 bin 187'ye, iyileşenlerin sayısı da 45 bin 860'a yükselirken, vefat sayısı 520'de kaldı.

Tunus, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle 91 kişi öldü, Gazze'de vakalar arttı - Son Dakika


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