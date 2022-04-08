Son dakika haberleri: Tunus'ta milletvekilleri Terörle Mücadele'de ifade vermeye devam ediyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Tunus'ta milletvekilleri Terörle Mücadele'de ifade vermeye devam ediyor

08.04.2022 18:05
Son dakika haberleri: Tunus'ta milletvekilleri Terörle Mücadele'de ifade vermeye devam ediyor

Edinilen son dakika haberine göre Tunus'ta geçen hafta çevirim içi düzenlenen Meclis oturumuna katılan milletvekilleri, Terörle Mücadele Şubesinde ifade verdi.

Tunus'ta geçen hafta çevirim içi düzenlenen Meclis oturumuna katılan milletvekilleri, Terörle Mücadele Şubesinde ifade verdi.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de Temsilciler Meclisinin çalışmalarını askıya almasına karşı çıkarak 30 Mart'ta çevrim içi oturum düzenleyen milletvekilleri "darbe girişimi" suçlamasıyla Terörle Mücadele Şubesine çağrıldı.

Söz konusu milletvekilleri Terörle Mücadele Şubesinde verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Meclisteki "Ulusal Birlik" bloğunda yer alan milletvekili Ayaşi el-Zemmal, çıkışta AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Said'in meşruiyetine itiraz etmiyoruz, ancak Anayasa'nın 80. maddesi Meclisi feshetmiyor aksine devam etmesini öngörüyor. Biz de bu doğrultuda harekete ettik." dedi.

Ulusal çıkarların her şeyden önce geldiğini vurgulayan Zemmal, ülkede çok fazla ayrışma yaşandığını ve bir an önce ulusal diyalog masasına oturulması gerektiğini ifade etti.

Tunus'un Kalbi Partisi milletvekili Abdulhamid el-Merzuki de "Parlamenterlerin Terörle Mücadele Şubesinde sorgulanması, Tunuslu gençleri ülkelerinde siyaset yapmaktan soğutuyor." dedi.

Terörle Mücadele Şubesinde bugün ifade veren milletvekillerinin sayısına ilişkin bilgi verilmezken, Nahda Hareketinin hukuk danışmanı Latife el-Hebaşi, dün yaptığı açıklamada, 8 Nisan Cuma günü 10 milletvekilinin daha "darbe girişimi soruşturması" kapsamında Terörle Mücadele Şubesine çağrıldığını belirtmişti.

Meclisin feshedilme süreci ve milletvekillerine açılan soruşturmalar

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de Temsilciler Meclisinin çalışmalarını askıya almasına karşı çıkan milletvekilleri 30 Mart'ta çevrim içi bir oturum düzenlemişti.

Meclisteki 217 milletvekilinden 121'inin katıldığı oturumda, Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarının iptali için sunulan yasa tasarısı onaylanmıştı.

Düzenlenen çevrim içi oturumu "yasa dışı" olarak nitelendiren ve milletvekillerini başarısız bir "darbe girişiminde" bulunmakla suçlayan Cumhurbaşkanı Said ise aynı gün "Meclisi feshettiğini" duyurmuştu.

Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ise Meclisin feshedilmesi kararını reddettiğini bildirmişti.

Bu gelişmenin ardından 1 Nisan'da Gannuşi ve beraberindeki milletvekilleri Terörle Mücadele Şubesinde ifade vermiş ve 5 Nisan'da Cumhuriyet Savcılığına ifade vermek üzere serbest bırakılmışlardı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Tunus'ta milletvekilleri Terörle Mücadele'de ifade vermeye devam ediyor - Son Dakika


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